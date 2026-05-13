Валерий Карпин рассказал о мотивации и роли денег в футболе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью заявил, что в футболе важно не только быть лучшим в профессии, но и зарабатывать деньги, поскольку это является естественной частью карьеры спортсмена и тренера.

— В одном из интервью вы сказали: «Комфортная среда не рождает гениев». Вы тогда не сказали, что жили в комфортной среде, вас не засыпали деньгами так, как началось с нулевых в нашем футболе. Если мотивация не в деньгах, инфраструктуре, бенефисах, то какая?

— Помимо того, что ты хочешь сделать профессионально и хорошо свою работу, быть лучшим, но это можно оставить за скобками, естественно, заработать денег. Платили бы мне здесь, как в Испании, я бы никуда не поехал. Что обманывать? Конечно, остался бы в «Спартаке». Если вам в другом месте заплатят за ту же самую работу больше денег, вы пойдёте туда работать, — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.