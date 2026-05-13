Семшов назвал команду, которая вылетит из РПЛ вслед за «Сочи»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мыслями о том, какие команды вылетят из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона, а какие коллективы отправятся в стыковые матчи за право сохранить прописку в высшем российском дивизионе.

«Сочи» уже отправился в Первую лигу. Что касается «Пари НН», то после такого сногсшибательного матча в исполнении ЦСКА психологическое состояние у нижегородцев будет неважное, футболисты будут подавленные, потому что потеряли важные три очка. Думаю, что они составят компанию «Сочи», а в стыковые матчи отправятся махачкалинское «Динамо» и «Акрон», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент у «Сочи», идущей на последнем, 16-м месте, с 21 очком нет шансов остаться в высшей лиге. На 15-й строчке располагается «Пари Нижний Новгород» (22 очка). В зоне стыков сейчас находятся махачкалинское «Динамо» (14-е место) и тольяттинский «Акрон» (13-й). У команд 25 и 27 очков соответственно. Кроме того, в стыки может попасть «Крылья Советов» (29 очков). Для этого самарцы должны проиграть в очном матче 30-го тура «Акрону».

