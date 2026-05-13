Тренер Испании сделал заявление об участии на ЧМ травмированных Ямаля, Нико и Мерино

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о возможности участия на чемпионате мира — 2026 важных игроков для национальной команды, находящихся в процессе восстановления от травм.

«Травмы создают нам давление. Те, что случаются сейчас, даже незначительные, трудно поддаются восстановлению. Травма Нико Уильямса менее серьёзная. Он вернётся через три или четыре недели. Думаю, Ламин, Нико и Микель будут доступны для первого матча чемпионата мира, а если нет, то для второго или третьего. Это не создаёт серьёзных проблем», — приводит слова де ла Фуэнте Sport.es.

Напомним, нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль восстанавливается от частичного разрыва мышцы на левой ноге, вингер «Атлетика» Нико Уильямс начал лечение от умеренного повреждения задней поверхности бедра, а полузащитник «Арсенала» Микель Мерино уже три месяца проходит реабилитацию после операции на стопе, которая последовала из-за сложного перелома.

Чемпионат мира пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года. Сборная Испании встретится на групповом этапе с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.