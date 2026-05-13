«В итоговом составе окажется 29-30 человек». Никитин — о сборной России

Бывший футболист молодежной сборной России Алексей Никитин высказался о принципах формирования состава национальной команды страны перед предстоящими товарищескими матчами.

«Сборной России предстоят три матча, но, я думаю, сыграть тремя разными составами не получится. У нас как минимум не хватит квалифицированных центральных защитников на три состава. Полагаю, что в итоговом составе окажется 29-30 человек. Карпину важно не только проверить футболиста в деле, но и оценить его человеческие качества. Отсюда вызовы некоторых молодых игроков, которые еще не имеют много игровой практики», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 12 мая пресс-служба сборной России объявила расширенный список игроков, которые будут вызваны на товарищеские матчи в мае-июне. В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.