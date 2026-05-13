Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин объяснил, почему вся страна радовалась чемпионству «Краснодара», упомянув Галицкого

Карпин объяснил, почему вся страна радовалась чемпионству «Краснодара», упомянув Галицкого
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о чемпионстве «Краснодара» в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

— Вся страна невероятно радовалась победе «Краснодара». Как думаете, с чем это связано? С личностью самого Галицкого, настолько он глобальная фигура и непререкаемый авторитет, что все хотели победы?
— Сергей Николаевич своим отношением к футболу заслужил. Все желали лично ему, даже не Краснодару как таковому городу или клубу, а лично ему. За отдачу и веру в футболистов, в этот клуб, то, что он вложил… — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» стал впервые в своей клубной истории чемпионом России.

Материалы по теме
Валерий Карпин рассказал о мотивации и роли денег в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android