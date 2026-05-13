Карпин объяснил, почему вся страна радовалась чемпионству «Краснодара», упомянув Галицкого

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о чемпионстве «Краснодара» в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

— Вся страна невероятно радовалась победе «Краснодара». Как думаете, с чем это связано? С личностью самого Галицкого, настолько он глобальная фигура и непререкаемый авторитет, что все хотели победы?

— Сергей Николаевич своим отношением к футболу заслужил. Все желали лично ему, даже не Краснодару как таковому городу или клубу, а лично ему. За отдачу и веру в футболистов, в этот клуб, то, что он вложил… — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» стал впервые в своей клубной истории чемпионом России.