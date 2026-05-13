Тренер Испании де ла Фуэнте высказался о драке Вальверде и Тчуамени в раздевалке «Реала»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал стычку между полузащитниками мадридского «Реала» Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

«Инциденты в раздевалке? Я никогда ничего подобного не испытывал, но я говорю не из невежества. Если что-то произошло, я не могу комментировать. У меня никогда не было подобных ситуаций, ни как у игрока, ни как у тренера», — приводит слова де ла Фуэнте Sport.es.

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки «Реала» произошёл словесный конфликт между полузащитниками Вальверде и Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.