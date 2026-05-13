Килиан Мбаппе рассказал о своём отношении к славе

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своём отношении к славе.

«Я постараюсь быть оптимистом. Это нормально. Конечно, это сложно, потому что у тебя появляется ощущение, что ты уже не принадлежишь себе, а принадлежишь всем. Но это жизнь, которую мы выбрали. Может быть, не до такой степени, но всё же выбрали. Мы на это согласились. И трудно зацикливаться на негативе, когда миллионы людей выражают благодарность, признание и любовь. Поэтому жаловаться кажется неблагодарным. Я не всегда хорошо справлялся с этим. Я стал знаменитым очень молодым. У меня не было достаточной зрелости и эмпатии, чтобы иногда понять других. Теперь я стараюсь быть более понимающим, хотя люди иногда переходят границы», — приводит слова Мбаппе AS.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 41 голом и шестью результативными передачами.

