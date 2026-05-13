В сборной Испании отреагировали на возможное назначение Жозе Моуринью в «Реал»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мыслями об информации о возможном возвращении португальского специалиста Жозе Моуринью на пост главного тренера мадридского «Реала» в следующем сезоне.

«Я не знаю, является ли Моуринью решением для «Реала», но он отличный тренер», — приводит слова де ла Фуэнте Sport.es.

Напомним, ранее Жозе Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. С мадридским клубом специалист выигрывал чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны. Сейчас специалист тренирует лиссабонскую «Бенфику», которая, по сведениям СМИ, согласилась отпустить Жозе в «Реал».

