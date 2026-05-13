Валерий Карпин раскрыл, как поступят с футболистом, если он придёт на тренировку пьяным

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможных санкциях игроков в футболе, если он приходит на тренировку в нетрезвом виде.

— Приходит игрок пьяным на тренировку — его оштрафуют. Его уволят? Нет. У него контракт на пять лет, за него заплатили € 100 млн.

— А за что могут быть жёсткие санкции? Вот устроил он побоище в «Кофемании», это основание, чтобы попрощаться?
— Нет, у человека контракт, за него заплатили € 100 млн, — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Карпин работает главным тренером мужской сборной России с лета 2021 года, за эти годы специалист также возглавлял «Ростов» и «Динамо».

