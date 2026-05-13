«Он точно входит в четверку ведущих нападающих России». Никитин — о Соболеве

Бывший футболист молодежной сборной России Алексей Никитин высказался о о вызове в расширенный состав национальной команды страны нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Что касается вызванного Александра Соболева, то он точно входит в четвёрку ведущих нападающих России. Атаку «Зенита» сейчас сложно представить без Соболева, даже когда он не забивает», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 12 мая пресс-служба сборной России объявила расширенный список игроков, которые будут вызваны на товарищеские матчи в мае-июне. В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.