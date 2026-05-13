Тренер сборной России Карпин: каждый второй мужчина не хочет платить алименты

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями о проблеме российских футболистов с оплатой алиментов, который часто заканчиваются судебными процессами.
— Каждый второй футболист не хочет платить алименты.
— Каждый второй футболист, даже каждый второй мужчина не хочет платить алименты.
— А к вам были претензии от бывших жён по поводу алиментов?
— У меня одна бывшая жена, у неё не было претензий ко мне, — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.
Карпин работает главным тренером мужской сборной России с лета 2021 года, за эти годы специалист также возглавлял «Ростов» и «Динамо».