Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной России Карпин: каждый второй мужчина не хочет платить алименты

Тренер сборной России Карпин: каждый второй мужчина не хочет платить алименты
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями о проблеме российских футболистов с оплатой алиментов, который часто заканчиваются судебными процессами.

— Каждый второй футболист не хочет платить алименты.
— Каждый второй футболист, даже каждый второй мужчина не хочет платить алименты.

— А к вам были претензии от бывших жён по поводу алиментов?
— У меня одна бывшая жена, у неё не было претензий ко мне, — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Карпин работает главным тренером мужской сборной России с лета 2021 года, за эти годы специалист также возглавлял «Ростов» и «Динамо».

Материалы по теме
Валерий Карпин раскрыл, как поступят с футболистом, если он придёт на тренировку пьяным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android