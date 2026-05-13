«Возможно, он проиграет конкуренцию». Карпин — о положении Сафонова и Захаряна в Европе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями о проблеме российских футболистов с оплатой алиментов, который часто заканчиваются судебными процессами.

— Несколько наших российских футболистов находятся в европейских клубах. История с трансфером Сафонова — эталонная, Головин — в «Монако».

— Захарян в Испании.



— Но играть ему ведь особо не дают.

— Что значит не дают? Значит, не заслужил, раз не дают. Сейчас вот все говорят про трансфер Сафонова, но когда он приехал, год-полтора, он не был основным игроком. Ему тогда тоже не давали играть, потому что был кто-то сильнее. Сейчас пока он пока что выигрывает конкуренцию, дай Бог, это продлится до конца его карьеры, но не факт, что так будет. Завтра появится в «ПСЖ» другой вратарь, и, возможно, он проиграет конкуренцию, — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. За это время он провёл 41 матч, пропустил 38 голов и 18 раз сыграл «на ноль», выиграв семь титулов, включая Лигу чемпионов. Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. Всего в его активе три гола и три результативные передачи в 64 играх. За три сезона Арсен завоевал Кубок Испании.