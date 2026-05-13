Мбаппе высказался о французском менталитете и критике игроков сборной

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился мнением о национальном характере французов и отношении болельщиков к футболистам.

«Мы французы! Французы любят жаловаться. Французы любят быть недовольными. Мы просто такие. Француз счастливее, когда он недоволен. Мы всё критикуем — и я говорю «мы», потому что я такой же! Но новое поколение пытается изменить этот образ мышления. Наша задача — как известных людей, представляющих Францию, — показывать лучшую сторону страны. Потому что да, есть и тёмные стороны, но Франция — фантастическая страна, которая вдохновляет мир своей культурой и ценностями. Хотя правда и то, что французы иногда сами же критикуют своих игроков», — приводит слова Мбаппе AS.

За сборную Франции Килиан Мбаппе провёл 96 встреч, в который забил 56 мячей.