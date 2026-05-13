Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе высказался о французском менталитете и критике игроков сборной

Мбаппе высказался о французском менталитете и критике игроков сборной
Комментарии

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился мнением о национальном характере французов и отношении болельщиков к футболистам.

«Мы французы! Французы любят жаловаться. Французы любят быть недовольными. Мы просто такие. Француз счастливее, когда он недоволен. Мы всё критикуем — и я говорю «мы», потому что я такой же! Но новое поколение пытается изменить этот образ мышления. Наша задача — как известных людей, представляющих Францию, — показывать лучшую сторону страны. Потому что да, есть и тёмные стороны, но Франция — фантастическая страна, которая вдохновляет мир своей культурой и ценностями. Хотя правда и то, что французы иногда сами же критикуют своих игроков», — приводит слова Мбаппе AS.

За сборную Франции Килиан Мбаппе провёл 96 встреч, в который забил 56 мячей.

Материалы по теме
Килиан Мбаппе рассказал о своём отношении к славе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android