Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин назвал футболиста номер один в сборной России

Карпин назвал футболиста номер один в сборной России
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о лучшем действующем футболисте в сборной России.

— Будет ли упрощением сказать, что Головин — это футболист номер один в сборной России прямо сейчас?
— Ну, если упрощённо говорить, то да. По мастерству Головин, наверное, да. Ну, или он один из лучших двух-трёх игроков. Он думает на долю секунды быстрее остальных и исполняет на долю секунды быстрее. Помимо его мастерства, он ещё командный игрок, — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Головину 29 лет. Российский полузащитник выступает за «Монако» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. За всё время в стане монегасков он сыграл 267 игр, забив 39 голов и 46 ассистов.

Материалы по теме
«Возможно, он проиграет конкуренцию». Карпин — о положении Сафонова и Захаряна в Европе
Материалы по теме
Фатальная осечка «Краснодара» и нервная победа «Зенита». Итоги 29-го тура РПЛ
Фатальная осечка «Краснодара» и нервная победа «Зенита». Итоги 29-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android