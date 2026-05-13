Форвард «Динамо» Тюкавин назвал вратаря, которому было сложнее всего забить

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин ответил на вопрос, какому вратарю в его карьере было сложнее всего забить.

— Какому вратарю было сложнее всего забить?

— Игорю Акинфееву, у меня пока всего один гол (улыбается), — сказал Тюкавин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

На данный момент московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 63 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Зенит» с 65 очками.

Тюкавину 23 года. Он является воспитанником бело-голубых. За всё время он провёл 181 матч, забил 60 голов и сделал 35 ассистов.