У «Челси» пока нет основного кандидата на пост главного тренера — ESPN

Руководство «Челси» продолжает поиск нового главного тренера и пока не определилось с приоритетным кандидатом на эту должность. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, среди специалистов, которых рассматривает лондонский клуб, находятся Хаби Алонсо и Андони Ираола. При этом окончательное решение ещё не принято, а руководство изучает различные варианты. Отмечается, что «Челси» склоняется к назначению более опытного тренера по сравнению с Энцо Мареской и Лиэмом Росеньором, которые работали с командой в нынешнем сезоне.

После 36 туров АПЛ лондонский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. В настоящее время обязанности главного тренера исполняет Калум Макфарлейн.