Названо имя главного кандидата на пост тренера «Челси» и примерное время его назначения

Лондонский «Челси» считает приоритетным вариант с приглашением испанского специалиста Хаби Алонсо на пост главного тренера команды. Об этом сообщает журналист и инсайдер Алекс Крук со ссылкой на данные журналиста talkSPORT Бена Джейкобса.

По информации источника, сам Алонсо открыт для работы в АПЛ. Отмечается, что клуб надеется назначить нового игрока до начала чемпионата мира. Утверждается, что также в шорт-листе среди специалистов, которых рассматривает лондонский клуб, находятся Андони Ираола («Борнмут»), Оливер Гласнер («Кристал Пэлас»), Филипе Луис (экс-наставник «Фламенго») и Марку Силва («Фулхэм»).

После 36 туров АПЛ лондонский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. После увольнения Лиама Росеньора обязанности главного тренера исполняет Калум Макфарлейн.