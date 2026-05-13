В Кюрасао сделали заявление о вероятном возвращении в сборную Дика Адвоката перед ЧМ-2026

Президент Футбольной федерации Кюрасао Гилберт Мартина поделился подробностями о вероятном назначении известного нидерландского специалиста Дика Адвоката на пост главного тренера сборной Кюрасао по футболу после того, как покинул его в феврале 2026 года по семейным обстоятельствам.

«Адвокат возвращается!

После того, как стало известно, что дочери Адвоката лучше, в прессе развернулась очень негативная кампания, в которой Рюттен был представлен в плохом свете. Но игроки опровергли эти негативные заявления. Не должно возникать обстановки, подрывающей здоровые профессиональные отношения как внутри команды, так и среди тренерского штаба. Именно поэтому разумно уйти в отставку», — приводит слова Мартины The Guardian.

11 мая на официальном сайте организации было объявлено, что Фред Рюттен, занимавший эту должность с февраля 2026 года, был отправлен в отставку.

Сборная Кюрасао на мировом первенстве попала в одну группу с Германией, Кот-д'Ивуаром и Эквадором. Адвокат может стать самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира. На данный момент ему 78 лет.