Мадридский «Реал» заинтересован в будущем трансфере Йылдыза из «Ювентуса» — Tuttosport

Мадридский «Реал» продолжает следить за полузащитником «Ювентуса» Кенаном Йылдызом и рассчитывает получить преимущество в борьбе за игрока в будущем. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, мадридский клуб уже длительное время ведёт переговоры, связанные с возможным переходом турецкого футболиста. При этом ближайшим летом трансфер считается маловероятным, поскольку Йылдыз недавно продлил контракт с туринской командой. Тем не менее «Реал» хочет договориться о приоритетном праве на покупку игрока в случае, если он решит покинуть клуб позднее. Также сообщается, что частью потенциальной сделки могут стать футболисты мадридцев. Среди возможных вариантов обмена источник называет Брахима Диаса и Гонсало Гарсию.

В текущем сезоне Йылдыз принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 11 результативными передачами.