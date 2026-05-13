В Уругвае раскрыли, вернётся ли 39-летний Луис Суарес в сборную на ЧМ-2026

39-летний нападающий «Интер Майами» Луис Суарес не попадёт в состав сборной Уругвая для участия в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает известный уругвайский журналист и инсайдер Родри Васкес в соцсети X.

По информации источника, Суарес уже не попал в предварительный расширенный список участников сборной на мировое первенство. Отмечается, что для лучшего бомбардира в истории уругвайской национальной команды на чемпионате мира не будет «последнего танца».

Ранее сообщалось, что футболист, завершивший международную карьеру в сентябре 2024 года, выразил готовность помочь национальной команде, если она будет в нём нуждаться.

На групповом этапе турнира уругвайцы встретятся с Испанией, Кабо-Верде и Саудовской Аравией. Луис Суарес остаётся лучшим бомбардиром в истории своей страны, забив за национальную команду 69 мячей. В составе национальной команды нападающий выиграл Кубок Америки в 2011 году и занял четвёртое место на чемпионате мира 2010 года в ЮАР.

