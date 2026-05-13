«Милан» заинтересован в трансфере Влаховича из «Ювентуса» — СМИ

«Милан» рассматривает возможность подписания нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, миланский клуб может сделать предложение по 26-летнему форварду, если главный тренер Массимилиано Аллегри сохранит свой пост. Контракт Влаховича с «Ювентусом» истекает летом, а переговоры о продлении соглашения пока не гарантируют положительного исхода. На фоне неопределённости вокруг будущего сербского нападающего «Милан» внимательно следит за ситуацией и оценивает возможность трансфера.

Интерес к Влаховичу также проявляют «Бавария», «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне нападающий забил пять голов и оформил одну результативную передачу в 17 играх Серии А.

