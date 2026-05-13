Гвардиола призвал игроков «Манчестер Сити» сохранять концентрацию в конце сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о настрое команды на заключительный отрезок сезона и важности полной концентрации в каждом матче.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я всегда усваивал одно: нужно становиться лучше и создавать себе лучшие условия, потому что иначе будешь винить только себя за то, что не сделал всё возможное. Поэтому нужно концентрироваться только на том, чтобы становиться лучше. Сейчас наше внимание — на матче с «Кристал Пэлас».

Нам предстоит эта игра, затем выезд к «Борнмуту» и последний матч с «Астон Виллой». Самая важная встреча — ближайшая. А дальше посмотрим, что будет в следующих матчах. Я всегда понимал: как только теряешь концентрацию — оказываешься в опасной ситуации», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал» с 79 очками после 36 матчей. На второй строчке с 74 очками после 35 игр располагается «Манчестер Сити».

Сегодня, 13 мая, «горожане» примут в Манчестере «Кристал Пэлас», в рамках перенесённого матча 31-го тура АПЛ.

