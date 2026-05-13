Гончаренко рассказал, в чём польза GPS-трекеров в футболе

Главный тренер сборной Беларуси Виктор Гончаренко высказался о пользе GPS-трекеров в футболе.

«В целом польза от трекеров, конечно, есть. И она неоценимая. И ладно просто плохое состояние. Это как раз и визуально заметно. Важнее, что есть уровень чемпионатов. В Англии футболисты должны выдавать больше 120-130 метров в минуту. В Испании – 105-110 метров. Нужно знать условия конкретной лиги. И есть сравнительный анализ по командам от InStat и Рустат. Там можно увидеть, что условно «Динамо» Махачкала больше всех бегает, потом идёт «Ростов». И ты должен на это нацеливать своих футболистов. Если в тренировках не выходишь на определённые цифры, то и в игре не догонишь. Например, «Урал» и «Нижний» не могут себе позволить, чтобы соперник превосходил и в мастерстве, и в беговой работе. Нужно чем-то компенсировать», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.