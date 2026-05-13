Стал известен клуб, готовый подписать Левандовского в случае ухода из «Барселоны»

Португальский «Порту» заинтересован в приобретении польского нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, информирует Sky Sports.

По информации источника, прежде чем сделать конкретное предложение игроку, португальцы ждут, когда 37‑летний форвард покинет «Барселону». На данный момент, футболист не объявлял об окончательном решении покинуть испанскую команду.

В апреле сообщалось, что каталонский клуб предложил Левандовскому новый однолетний контракт, однако предложения других команд оказались более выгодны в финансовом плане. Контракт 37‑летнего Левандовского с «Барселоной» истекает в июне.

Кроме «Порту», предметный интерес к игроку проявляют «Ювентус», «Милан», а также несколько клубов из американской MLS и Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Левандовский провёл за клуб 43 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и оформил две результативные передачи.