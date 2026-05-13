«Арсенал» вступил в борьбу с «ПСЖ» за Хулиана Альвареса — ESPN

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес входит в сферу интересов не только французского «ПСЖ», но и лондонского «Арсенала», информирует ESPN.

Источник сообщает, что обе команды изучают возможность приобретения аргентинского форварда ближайшим летом. Накануне сообщалось, что французский клуб может заплатить более € 150 млн за переход 26-летнего форварда — «ПСЖ» готов расстаться с португальским нападающим Гонсалу Рамушем и направить вырученные от трансфера средства на приобретение Альвареса. Первоначальное предложение по трансферу парижане собираются озвучить в ближайшее время.

«Арсенал», узнав об интересе «ПСЖ», решил также включиться в борьбу за игрока — клуб считает Альвареса приоритетным кандидатом для усиления атакующей линии и также готов начать работу по осуществлению трансфера.

Примечательно, что мадридский «Атлетико» вовсе не хочет расставаться с аргентинцем. Ранее «Барселона» пыталась приобрести футболиста, но предложение каталонцев было отвергнуто.

Контракт Альвареса с «Атлетико» действует до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает 26‑летнего аргентинца в € 90 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Альварес провёл 29 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре передачи.