Боссы АПЛ порекомендовали клубам отказаться от расширения полномочий VAR

Боссы АПЛ порекомендовали клубам отказаться от расширения полномочий VAR
Боссы английской Премьер-лиги рекомендуют клубам отказаться от расширения полномочий VAR со следующего сезона, информирует The Guardian.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), устанавливающий правила игры в футбол, ещё в феврале разрешил VAR вмешиваться при назначении угловых или предъявлении второй желтой карточки.

По информации источника, английская Премьер-лига уже провела консультации с судейским корпусом насчёт этих идей и собирается рекомендовать своим клубам проголосовать против, оставив VAR только для решений по пенальти, удалений и офсайдов.

Судейский корпус опасается, что подобные нововведения значительно увеличили бы время матчей английской Премьер-лиги, что может быть негативно воспринято вещателями, а также подвергло бы рефери дополнительному давлению.

Окончательное решение будет принято в следующем месяце, когда клубы АПЛ проведут свою ежегодную встречу.

