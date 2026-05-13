Тренер вратарей сборной России: точно не буду пользоваться GPS-трекерами для голкиперов

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему не будет пользоваться GPS-трекерами для голкиперов.

«Я датчиками никогда не пользовался, работаю только визуально. Насколько знаю, мало кто пробовал из тренеров вратарей. А те, кто работал с трекерами, говорили, что они не дают объективной оценки. Допустим, есть информация, на сколько сантиметров вратарь оттолкнулся, а там, возможно, и не стоило прыгать. У вратарей главное – оценка ситуации и правильное решение. Датчики здесь точно не помогут. Они не позволяют понять, насколько верно человек думает. Да, есть физические показатели, но они не на 100% объективны. Визуально всё иначе, поэтому голкиперам эти трекеры даже не дают надевать. Я ими точно не буду пользоваться, пока их не усовершенствуют. Хотя как их улучшить – не представляю. Ведь есть прыжки для стопы, а есть – для бедра. Датчики этого не показывают, а отличия большие – две разные группы прыжковых мышц. Делаешь упражнение для берда, а по датчикам это непонятно. А вот для полевых игроков – другое дело. Там трекеры точно имеют смысл», — сказал Кафанов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.