Реабилитолог «Крыльев Советов» объяснил, как датчики могут предотвратить травмы

Реабилитолог «Крыльев Советов» Михаэль Романов рассказал, как датчики могут предотвращать травмы.

«GPS-трекеры позволяют не перегрузить человека на поле и планировать вдолгую его общую нагрузку, чтобы она увеличивалась постепенно. При выгрузке данных мы видим, что футболист в какой-то момент стал опираться на одну ногу больше, чем на другую – это может быть симптомом травмы, о которой игрок, допустим, захочет умолчать. Когда выпадает какая-то мышца, бег перестаёт быть ровным. Как-то раз на сборах «Енисея» мы играли на твёрдых полях, и у Никиты Раздорских забивались мышцы. При этом сам футболист чувствовал себя отлично, а мы по датчикам видели высокий дисбаланс – до 10-12%. Начали разбираться, проводить тесты и увидели, что у Никиты ягодичная мышца плохо держит бедро. Буквально два-три дня нужных упражнений — и всё пришло в норму, а могла быть тяжёлая травма. Это крутой пример о пользе датчиков, но с таким не часто сталкиваешься», — сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.