Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Минимум четыре клуба интересуются форвардом «Баварии» Джексоном

Минимум четыре клуба интересуются форвардом «Баварии» Джексоном
Комментарии

Минимум четыре клуба проявляют интерес к нападающему немецкой «Баварии» Николасу Джексону, который принадлежит «Челси», сообщает издание Bild.

В конце апреля «Бавария» уже подтвердила, что не будет выкупать Джексона за £ 56 млн, поэтому после окончания сезона аренды Николас вернётся в Лондон.

Ожидается, что «Челси» не будет интегрировать Джексона назад в свою команду и постарается найти на форварда другого покупателя, хотя окончательно это зависит от нового главного тренера лондонского клуба, который в данный момент даже не назначен.

По информации источника, вероятная доступность Джексона для трансфера привлекла внимание «Ювентуса», «Милана», «Фенербахче» и саудовского «Аль-Ахли».

В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 29 матчах за мюнхенскую команду во всех турнирах. В его активе 10 забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт Джексона с «Челси» рассчитан до лета 2033 года.

Материалы по теме
Сын Джексона пошёл на сделку со следствием из-за избиения рестлера и отсидит 90 дней
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android