Минимум четыре клуба проявляют интерес к нападающему немецкой «Баварии» Николасу Джексону, который принадлежит «Челси», сообщает издание Bild.

В конце апреля «Бавария» уже подтвердила, что не будет выкупать Джексона за £ 56 млн, поэтому после окончания сезона аренды Николас вернётся в Лондон.

Ожидается, что «Челси» не будет интегрировать Джексона назад в свою команду и постарается найти на форварда другого покупателя, хотя окончательно это зависит от нового главного тренера лондонского клуба, который в данный момент даже не назначен.

По информации источника, вероятная доступность Джексона для трансфера привлекла внимание «Ювентуса», «Милана», «Фенербахче» и саудовского «Аль-Ахли».

В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 29 матчах за мюнхенскую команду во всех турнирах. В его активе 10 забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт Джексона с «Челси» рассчитан до лета 2033 года.