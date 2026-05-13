«Я тебе не подопытный кролик». В «Спартаке» рассказали, как игроки относились к трекерам

Руководитель научно‑аналитического отдела московского «Спартака» Максим Кронфельд высказался о том, как раньше футболисты относились к трекерам.

«Раньше и футболисты могли возмущаться из-за трекеров – говорить «я тебе не подопытный кролик», но сейчас отношение изменилось. Вообще важна коммуникация внутри команды, чтобы игроку и тренеру нормально объясняли, как всё работает. Проблема в том, что у нас не хватает специалистов в этой области. Был один удивительный случай около 10 лет назад. «Спартак» приехал на выезд в один из городов. На тренировке оказался местный губернатор, который начал интересоваться, что такое необычное носят футболисты. Тогда ещё сами датчики были крупнее. Губернатору сказали, что эта штука снижает вероятность получения травм, и он распорядился закупить такую технологию для местной команды. Там был опытный тренер, который сказал, что ему это всё нафиг не надо. Ему ответили, что уже всё куплено, инициатива губернатора и нужно носить. В результате футболисты полгода бегали с выключенными датчиками», — сказал Кронфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.