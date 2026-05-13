Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руководитель научно-аналитического департамента «Спартака» объяснил споры из-за спринтов

Руководитель научно-аналитического департамента «Спартака» объяснил споры из-за спринтов
Комментарии

Руководитель научно‑аналитического отдела московского «Спартака» Максим Кронфельд рассказал, почему возникали споры из-за спринтов.

«Спринтом принято называть скорость выше 25 км/ч – то есть семь метров в секунду. Хотя это не совсем верно. Вообще спринт – это когда спортсмен бежит на около максимальной для себя скорости. Считается, что это от 85% лучшей скорости спортсмена. Можем взять для сравнения двух игроков «Краснодара» Черникова и Олусегуна, которому принадлежит рекорд РПЛ по скорости. У одного максимальная скорость в районе 8,5-8,8 метра в секунду, а у другого около 11 метров в секунду, что близко к уровню Мбаппе. По методологии, в которую верят наши опытные тренеры, для всех будет считаться спринтом скорость, превышающая семь метров в секунду. Хотя очевидно, что для одного это почти максимальное усилие и он выкладывается на полную, а другой может показывать эти цифры чуть ли не с сигаретой в зубах. Иногда мы высчитывали нагрузку в процентах от индивидуального максимума игрока, но главному тренеру приходилось указывать спринты из расчёта семь метров в секунду. Он говорил, что ему так привычнее», — сказал Кронфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android