Руководитель научно-аналитического департамента «Спартака» объяснил споры из-за спринтов

Руководитель научно‑аналитического отдела московского «Спартака» Максим Кронфельд рассказал, почему возникали споры из-за спринтов.

«Спринтом принято называть скорость выше 25 км/ч – то есть семь метров в секунду. Хотя это не совсем верно. Вообще спринт – это когда спортсмен бежит на около максимальной для себя скорости. Считается, что это от 85% лучшей скорости спортсмена. Можем взять для сравнения двух игроков «Краснодара» Черникова и Олусегуна, которому принадлежит рекорд РПЛ по скорости. У одного максимальная скорость в районе 8,5-8,8 метра в секунду, а у другого около 11 метров в секунду, что близко к уровню Мбаппе. По методологии, в которую верят наши опытные тренеры, для всех будет считаться спринтом скорость, превышающая семь метров в секунду. Хотя очевидно, что для одного это почти максимальное усилие и он выкладывается на полную, а другой может показывать эти цифры чуть ли не с сигаретой в зубах. Иногда мы высчитывали нагрузку в процентах от индивидуального максимума игрока, но главному тренеру приходилось указывать спринты из расчёта семь метров в секунду. Он говорил, что ему так привычнее», — сказал Кронфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.