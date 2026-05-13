Брест — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
«VAR — это подбрасывание монетки». Гвардиола — о системе видеоповторов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о системе VAR, сообщает BBC.

В частности, специалист считает, что его клуб страдал от неверных решений арбитров, и привёл в пример эпизоды из финалов Кубка Англии 2024 и 2025 годов, которые «Манчестер Сити» проиграл.

«Мы проиграли два финала Кубка Англии, потому что судьи не сделали свою работу, которую должны были сделать, и VAR тоже.

Когда это происходит, значит, мы должны играть лучше, а не винить судей или VAR. Я никогда ни на что не полагался с тех пор, как пришёл сюда много лет назад. Я навсегда усвоил, что ты должен делать всё лучше и быть в наилучшей позиции, потому что ты винишь себя за то, что должен был сделать, поскольку VAR — это подбрасывание монетки», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» располагается на втором месте в таблице чемпионата Англии — у клуба 74 очка после 35 игр.

