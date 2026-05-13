Брест — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
«Марсель» начал поиски нового главного тренера — L'Equipe

«Марсель» начал поиски нового главного тренера, информирует L'Equipe.

По данным источника, перед нынешним главным тренером клуба Хабибом Беем ставились две задачи — вывести команду в Лигу чемпионов и выйти в финал Кубка Франции. С обеими 48-летний сенегалец не справился.

Бей трудится в «Марселе» с февраля 2026 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года. Ранее он работал в «Ред Старе» и «Ренне».

В список кандидатов на пост главного тренера включены Бруно Женезио («Лилль»), Ади Хюттер (покинул «Монако» осенью 2025 года) и Кристоф Галтье («Неом»).

«Марсель» располагается на шестом месте в таблице чемпионата Франции — у клуба 56 очков после 33 игр.

