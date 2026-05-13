Брест — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» не планирует менять Арне Слота летом — Скира

Английский «Ливерпуль» не планирует расставаться с главным тренером Арне Слотом после окончания сезона. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Несмотря на слухи, «Ливерпуль» намерен оставить Арне Слота на тренерском посту в следующем сезоне. «Ливерпуль» не планирует менять главного тренера этим летом», — написал Скира.

47-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в 2024 году. В первом сезоне под руководством тренера команда стала победителем чемпионата Англии.

«Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 59 очков за 36 матчей.

