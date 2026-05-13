«Лацио» — «Интер»: во сколько начало финала Кубка Италии, где смотреть трансляцию

Сегодня, 13 мая, состоится финал Кубка Италии, в котором встретятся римский «Лацио» и миланский «Интер». Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале «Лацио» обыграл «Аталанту» (3:3, 2:1 пен. по сумме двух матчей), а «Интер» оказался сильнее «Комо» (3:2 по сумме двух матчей).

Победителем Кубка Италии сезона-2024/2025 стала «Болонья». В финале команда обыграла «Милан» с минимальным счётом 1:0.