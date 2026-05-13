Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Хочу приносить пользу». 36-летний Ерохин заявил о желании продлить контракт с «Зенитом»

Комментарии

Футболист «Зенита» Александр Ерохин заявил о желании продлить истекающий контракт с петербургским клубом. По словам 36-летнего игрока, у него есть силы и качества, чтобы приносить «Зениту» пользу.

— В конце сезона у вас заканчивается контракт. Что дальше?
— Чувствую силы и мотивацию продолжать и как минимум ещё сезон помогать «Зениту» на футбольном поле. Хочу и дальше приносить пользу! Понимаю, что у меня для этого есть и качества, и силы. Конечно, хотелось бы продлить контракт. Сейчас все сосредоточены на концовке чемпионата, а конкретика появится позже.

— С руководством уже обсуждали, что вернетёсь к переговорам после сезона?
— Определённые разговоры есть — большего рассказать не могу. Надеюсь, они приведут к положительному итогу. Но сейчас самое важное и основное — это командный результат, все мысли только об этом, — приводит слова Ерохина «Спорт-экспресс».

