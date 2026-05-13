Хамес Родригес опроверг слухи о возможном завершении карьеры

Полузащитник американской «Миннесоты Юнайтед» Хамес Родригес высказался о слухах о возможном завершении его карьеры.

«Я не знаю, кто это сказал, думаю, это кто-то в Колумбии пытался набрать просмотры или лайки… Им следовало бы быть немного лучше информированными в подобных вещах. Единственный, кто знает, как долго я хочу играть, это я сам. Я говорю это сразу. У меня ещё несколько лет в карьере. Всё, что говорится, — ложь. Это вредит стране, это вредит людям. Многие верят в то, что не соответствует действительности. Я никогда ничего подобного не говорил.

Я хорошо тренируюсь, всегда выкладываюсь на полную каждый день. Нужно быть готовым. Играешь ли ты 20, 30 или 40 минут, нужно быть готовым изменить ход игры. Я должен думать о будущем. Я уже не молод, и мне нужно думать о том, что меня ждёт, но я убеждён, что это будет что-то позитивное», — приводит слова Родригеса Footmercato со ссылкой на TyC Sports.

Ранее 34-летний колумбиец был госпитализирован после товарищеского матча со сборной Франции (1:3) 29 марта.