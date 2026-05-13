Болельщики «Аль-Хиляля» устроили потасовку с посетителями лож на матче с «Аль-Насром»
Поделиться
Болельщики саудовского «Аль-Насра» вступили в потасовку с посетителями VIP-лож на матче 32-го тура чемпионата страны с «Аль-Насром» (1:1). Зрители использовали, вероятно, пластиковые предметы. Об этом сообщил RMC Sport.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 32-й тур
12 мая 2026, вторник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Симакан – 37' 1:1 Бенто – 90+8'
Отмечается, что ситуация стала настолько напряжённой, что люди в VIP-ложах в сопровождении полицейского вернулись в свои ложи.
Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В составе «Аль-Насра» отличился Мохамед Симакан на 37-й минуте, в концовке встречи в свои ворота мяч отправил голкипер хозяев Бенто. Ничейный результат не позволил «Аль-Насру» досрочно стать чемпионом страны.
Комментарии
- 13 мая 2026
-
11:00
-
10:53
-
10:52
-
10:45
-
10:30
-
10:30
-
10:25
-
10:05
-
10:04
-
10:01
-
09:52
-
09:45
-
09:30
-
09:29
-
09:08
-
08:30
-
08:19
-
08:08
-
07:40
-
07:19
-
07:02
-
06:43
-
05:48
-
05:01
-
04:55
-
04:44
-
04:34
-
04:28
-
04:26
-
04:11
-
03:40
-
03:36
-
03:35
-
03:18
-
03:09