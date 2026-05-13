Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Болельщики «Аль-Хиляля» устроили потасовку с посетителями лож на матче с «Аль-Насром»

Болельщики саудовского «Аль-Насра» вступили в потасовку с посетителями VIP-лож на матче 32-го тура чемпионата страны с «Аль-Насром» (1:1). Зрители использовали, вероятно, пластиковые предметы. Об этом сообщил RMC Sport.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 32-й тур
12 мая 2026, вторник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Симакан – 37'     1:1 Бенто – 90+8'    

Отмечается, что ситуация стала настолько напряжённой, что люди в VIP-ложах в сопровождении полицейского вернулись в свои ложи.

Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В составе «Аль-Насра» отличился Мохамед Симакан на 37-й минуте, в концовке встречи в свои ворота мяч отправил голкипер хозяев Бенто. Ничейный результат не позволил «Аль-Насру» досрочно стать чемпионом страны.

Роналду не хватило 30 секунд до чемпионства! Вратарь «привёз» в стиле Филимонова! Видео
