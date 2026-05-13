Карпин вспомнил о встрече с разъярёнными фанатами «Спартака» после поражения от «Порту»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, ранее успевший поработать в «Спартаке», вспомнил о встрече с разъярёнными фанатами красно-белых в 2011 году. Карпин вышел к болельщикам после поражения московского клуба в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы УЕФА от португальского «Порту» (2:5).

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2011, четверг. 21:00 МСК
Спартак
Москва, Россия
Окончен
2 : 5
Порту
Порту, Португалия
0:1 Халк – 28'     0:2 Родригес – 45+2'     0:3 Гуарин – 47'     1:3 Дзюба – 52'     1:4 Фалькао – 54'     2:4 Ари – 72'     2:5 Микаэл – 89'    

— После хейта со «Спартаком», когда вышли к фанатам и начали общаться. Зачем вы пошли? Их там разрывало.
— Поэтому и пошёл, что их разрывало.

— Вам тогда удалось их успокоить?
— Вроде как да. В конце начали аплодировать, значит, да, — сказал Валерий Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

