Карпин вспомнил о встрече с разъярёнными фанатами «Спартака» после поражения от «Порту»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин, ранее успевший поработать в «Спартаке», вспомнил о встрече с разъярёнными фанатами красно-белых в 2011 году. Карпин вышел к болельщикам после поражения московского клуба в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы УЕФА от португальского «Порту» (2:5).
Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2011, четверг. 21:00 МСК
Спартак
Москва, Россия
Окончен
2 : 5
Порту
Порту, Португалия
0:1 Халк – 28' 0:2 Родригес – 45+2' 0:3 Гуарин – 47' 1:3 Дзюба – 52' 1:4 Фалькао – 54' 2:4 Ари – 72' 2:5 Микаэл – 89'
— После хейта со «Спартаком», когда вышли к фанатам и начали общаться. Зачем вы пошли? Их там разрывало.
— Поэтому и пошёл, что их разрывало.
— Вам тогда удалось их успокоить?
— Вроде как да. В конце начали аплодировать, значит, да, — сказал Валерий Карпин в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.
