Защитник «Локомотива» Фассон: не могу сказать, что собираюсь в Сербию

Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал информацию об интересе со стороны сербской «Црвены Звезды». Ранее сообщалось, что игрок может не договориться с «Локомотивом» о продлении контракта и покинуть клуб.

«У меня нет никакой информации относительно интереса со стороны «Црвены Звезды». Да, по моему мнению, это один из крупнейших сербских клубов наравне с «Партизаном». И мне известно то, что мой бывший партнёр по «Локомотиву» Наир Тикнизян играет в этой команде. Но при этом я не могу сказать, что собираюсь в Сербию», — приводит слова Фассона «РБ Спорт».

24-летний Лукас Фассон выступает за «Локомотив» с 2022 года.