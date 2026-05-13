Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Локомотива» Фассон: не могу сказать, что собираюсь в Сербию

Защитник «Локомотива» Фассон: не могу сказать, что собираюсь в Сербию
Комментарии

Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал информацию об интересе со стороны сербской «Црвены Звезды». Ранее сообщалось, что игрок может не договориться с «Локомотивом» о продлении контракта и покинуть клуб.

«У меня нет никакой информации относительно интереса со стороны «Црвены Звезды». Да, по моему мнению, это один из крупнейших сербских клубов наравне с «Партизаном». И мне известно то, что мой бывший партнёр по «Локомотиву» Наир Тикнизян играет в этой команде. Но при этом я не могу сказать, что собираюсь в Сербию», — приводит слова Фассона «РБ Спорт».

24-летний Лукас Фассон выступает за «Локомотив» с 2022 года.

Материалы по теме
Фатальная осечка «Краснодара» и нервная победа «Зенита». Итоги 29-го тура РПЛ
Фатальная осечка «Краснодара» и нервная победа «Зенита». Итоги 29-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android