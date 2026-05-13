Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
В «Спартаке» обозначили цели на остаток сезона

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос о целях московского клуба на остаток текущего сезона. Красно-белые хотят завоевать Фонбет Кубок России, а также занять третье место по итогам розыгрыша Мир Российской Премьер-Лиги. Сейчас «Спартак» идёт на четвёртом месте в таблице.

— Какие цели у «Спартака» на остаток сезона?
— Очевидно, что третье место и Кубок, само собой.

— В таком случае можно будет назвать сезон успешным?
— Если учесть, с чего мы начали зиму — однозначно да. А так, конечно, только первое место. Другого для «Спартака» быть не может, — приводит слова Некрасова «Матч ТВ».

