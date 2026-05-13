Гаранин ответил, почему заменил Сефаса в первом тайме матча «Пари НН» с ЦСКА
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Вадим Гаранин объяснил, почему заменил нападающего Ренальдо Сефаса на 42-й минуте в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1. Сефаса заменил форвард Вячеслав Грулёв.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44' 1:1 Козлов – 89' 1:2 Фиров – 90'
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет
– С чем была связана ранняя замена Сефаса?
– Не понравилось, как он выглядит в обороне и в атаке. Футболисты, кто внутри, это всё видят. Я не сторонник делать такие замены, но мы ждали и ждём от Сефаса гораздо больше. Когда играешь с ЦСКА, важно обороняться правильно, даже нападающему. Этого сегодня не было, — приводит слова Гаранина официальный сайт «Пари Нижний Новгород».
