Константин Тюкавин охарактеризовал полузащитника «Динамо» Бителло

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин ответил на вопрос о своём одноклубнике — бразильском полузащитнике Бителло. Он высоко оценил как футбольные, так и человеческие качества Бителло.

— Какой Бителло как человек?

— Классный. И как игрок тоже.

— В последних матчах комментаторы даже говорили, что он стал больше в защите помогать.

— Ну да, бывают игры, когда нужно и в обороне отрабатывать, — сказал Константин Тюкавин в видео на YouTube-канале Надежды Стрелец.

На данный момент московское «Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.