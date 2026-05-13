Роман Шишкин: процентов на 70 «Зенит» станет чемпионом, «Краснодар» сам отдал очки

Бывший футболист Роман Шишкин высказался о ситуации в борьбе за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге. «Зенит» (65) опережает «Краснодар» (63) на два очка перед последним туром.

«Пока не будем говорить о чемпионстве «Зенита», а дождёмся последнего тура. Конечно, 29-й тур многое решил. Честно говоря, у меня было предчувствие, что «Краснодар» потеряет очки с «Динамо». К сожалению, всё сложилось так. Это был ключевой матч. Очевидно, что «Краснодар» сам не использовал свои моменты и отдал очки. Перед матчем ты меня спрашивал о мотивации «Динамо» — вот она и мотивация. Команда вышла не доигрывать чемпионат, а забирать очки. «Динамо» было заряженным. Гусев замотивировал ребят.

Меня радует, что интрига сохраняется до последнего тура. Уже который год мы видим такие потрясающие развязки. Наверное, процентов на 70 «Зенит» станет чемпионом», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В заключительном туре «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Краснодар» дома встретится с «Оренбургом». Обе игры пройдут 17 мая.