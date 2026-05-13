Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Шишкин: процентов на 70 «Зенит» станет чемпионом, «Краснодар» сам отдал очки

Роман Шишкин: процентов на 70 «Зенит» станет чемпионом, «Краснодар» сам отдал очки
Комментарии

Бывший футболист Роман Шишкин высказался о ситуации в борьбе за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге. «Зенит» (65) опережает «Краснодар» (63) на два очка перед последним туром.

«Пока не будем говорить о чемпионстве «Зенита», а дождёмся последнего тура. Конечно, 29-й тур многое решил. Честно говоря, у меня было предчувствие, что «Краснодар» потеряет очки с «Динамо». К сожалению, всё сложилось так. Это был ключевой матч. Очевидно, что «Краснодар» сам не использовал свои моменты и отдал очки. Перед матчем ты меня спрашивал о мотивации «Динамо» — вот она и мотивация. Команда вышла не доигрывать чемпионат, а забирать очки. «Динамо» было заряженным. Гусев замотивировал ребят.

Меня радует, что интрига сохраняется до последнего тура. Уже который год мы видим такие потрясающие развязки. Наверное, процентов на 70 «Зенит» станет чемпионом», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В заключительном туре «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Краснодар» дома встретится с «Оренбургом». Обе игры пройдут 17 мая.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Фатальная осечка «Краснодара» и нервная победа «Зенита». Итоги 29-го тура РПЛ
Фатальная осечка «Краснодара» и нервная победа «Зенита». Итоги 29-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android