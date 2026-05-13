Вадим Гаранин: невозможно за короткий промежуток времени полностью свою идею довести

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Вадим Гаранин высказался о матче 29-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (1:2).

– Вы не так много работаете с командой. На чём делаете акцент, чтобы улучшить ситуацию?

– К сожалению, две, три последние минуты не убрать. Это часть игры, они нас прибили. Невозможно за короткий промежуток времени полностью свою идею довести. Были неплохие моменты, некоторые тактические задумки срабатывали. Но глобально – это вопрос психологии. В первые 10-15 минут чувствовалось, что мы находимся в непростой ситуации, турнирная таблица давит. Но ребята внутри команды очень хотят – что в тренировках, что в матчах. Не поворачивается язык в чём-то кого-то упрекать, — приводит слова Гаранина официальный сайт «Пари Нижний Новгород».