Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вадим Гаранин: невозможно за короткий промежуток времени полностью свою идею довести

Вадим Гаранин: невозможно за короткий промежуток времени полностью свою идею довести
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Вадим Гаранин высказался о матче 29-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44'     1:1 Козлов – 89'     1:2 Фиров – 90'    
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет

– Вы не так много работаете с командой. На чём делаете акцент, чтобы улучшить ситуацию?
– К сожалению, две, три последние минуты не убрать. Это часть игры, они нас прибили. Невозможно за короткий промежуток времени полностью свою идею довести. Были неплохие моменты, некоторые тактические задумки срабатывали. Но глобально – это вопрос психологии. В первые 10-15 минут чувствовалось, что мы находимся в непростой ситуации, турнирная таблица давит. Но ребята внутри команды очень хотят – что в тренировках, что в матчах. Не поворачивается язык в чём-то кого-то упрекать, — приводит слова Гаранина официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

Материалы по теме
Фатальная осечка «Краснодара» и нервная победа «Зенита». Итоги 29-го тура РПЛ
Фатальная осечка «Краснодара» и нервная победа «Зенита». Итоги 29-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android