«К легионерам отношусь скептически». Шишкин — о Шварце в ЦСКА

Российский экс-футболист Роман Шишкин отреагировал на новости о возможном назначении Сандро Шварца на пост главного тренера ЦСКА.

«В нынешнее время к легионерам отношусь скептически. У меня душа лежит в сторону российских тренеров. Однако Шварц знаком с нашим чемпионатом, у него были неплохие результаты с «Динамо». Почему бы и нет? Если у него самого есть желание, он достаточно адаптирован к РПЛ. Я бы не сказал, что идеальная фигура, но если ЦСКА рассматривает легионеров, как «Спартак», то почему бы и нет? Единственным плюсом будет, что Шварц уже немного понимает российский футбол. Всё покажут только время и результаты», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.