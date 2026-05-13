Ланс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Кристиан Киву высказался о двух матчах «Интера» с «Лацио» подряд

Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву высказался о двух играх подряд с «Лацио». Ранее «Интер» обыграл «Лацио» со счётом 3:0 в Серии А. Сегодня, 13 мая, команды встретятся в финале Кубка Италии.

Кубок Италии . Финал
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Какие аспекты субботней игры наиболее полезны для предстоящего матча?
— Это две разные игры. Есть и минусы в том, чтобы играть против одного и того же соперника дважды за короткий промежуток времени. Во-первых, некоторые могут подумать, что субботний матч был лёгким, но у «Лацио» будет дополнительная мотивация на финал. Мы должны оставаться скромными и сохранять правильный настрой. В то же время мы должны помнить, что мы заслужили скудетто и место в финале Кубка Италии, и мы хотим отстоять это право как можно лучше, — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».

