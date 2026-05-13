Тренер «Интера» Киву ответил, повлияет ли финал Кубка Италии на его ощущения от сезона

Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву высказался о сезоне перед финалом Кубка Италии с «Лацио». Встреча состоится сегодня, 13 мая. Ранее «Интер» досрочно стал чемпионом страны.

Кубок Италии . Финал Кубок Италии . Финал 13 мая 2026, среда. 22:00 МСК Лацио Рим Не начался Интер М Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

— Насколько этот финал может повлиять на ваше удовлетворение от прошедшего сезона?

— Для меня это ничего не меняет. Я рад за игроков, потому что нашёл команду, которая так же амбициозна, как и я, и хочет соревноваться на высоком уровне. Это было ясно с самого начала, даже из знаменитого интервью Лаути в Америке. Я уже тогда это почувствовал.

Многие игроки в этом составе обладают таким же стремлением, в этом их сила. Они понимают, что мы представляем собой как команда и как клуб — клуб, который за свою историю и в последние годы создал нечто важное, выйдя в три европейских финала, одержав множество побед и всегда оставаясь конкурентоспособным. Это именно то, чего я хотел. Мы побеждаем и проигрываем вместе, всё делается сообща, и мы всегда держимся вместе», — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».