Тренер «Пари НН» Гаранин: не думаю, что поездка зацепит иностранцев

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Вадим Гаранин высказался о психологическом состоянии команды. Перед последним туром «Пари Нижний Новгород» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. 17 мая нижегородцы сыграют с казанским «Рубином».

– Как команду встряхнуть психологически? Может быть, устроить какую-то поездку?

– Не думаю, что такая поездка зацепит иностранцев, потому что у них может быть другой менталитет. Дадим команде два выходных, чтобы они побыли с семьями, отключились и не думали о текущем моменте. Нашей задачей будет потом через тренировочный процесс дать им активацию физического состояния. То же касается и психологии. Понимаю, что это сложно, особенно когда ударили, как молотом по голове. Но такова наша работа, — приводит слова Гаранина официальный сайт «Пари Нижний Новгород».