Тренер «Интера» Киву ответил, что он дал команде

Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву рассказал, что он дал команде. Ранее «Интер» досрочно стал чемпионом страны.

— Что, по-вашему, вы дали команде?

— Я использовал свой опыт игрока и тренера в этом клубе, чтобы придать команде амбиций. Знаю, что значит представлять такую ​​команду, как «Интер», какое давление это влечёт за собой. Всегда есть и негативная сторона, всегда старался успокоить их с человеческой точки зрения и помочь справиться с разочарованием, которое часто возникает извне, чтобы мы могли оставаться конкурентоспособными.

Я работаю с группой замечательных людей, искренних и настоящих мужчин, которым нравится быть вместе, которые всегда делают всё, чтобы поддерживать высокие стандарты, которые они демонстрировали в последние годы, — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».